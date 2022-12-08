Пробка из судов у Босфора сформировалась из-за отказа компаний показать письма о страховке

Турецкое генеральное управление мореходства объяснило образование очереди из судов на входе в Босфор. Об этом сообщило РИА Новости.

По его данным, европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы по непонятной причине. Обычно такие документы предоставляются в рутинном порядке, уточнили в турецком ведомстве.

Также в управлении возмутились давлением на Турцию.

Ранее газета Financial Times писала, что очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть.

Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.