В ОАЭ задержали организатора финансовой пирамиды Finiko Сабирова

Генеральная прокуратура России намерена потребовать экстрадиции задержанного Интерполом в ОАЭ одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Сабиров 12 ноября был объявлен в международный розыск.

«НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Генпрокуратура России потребовала экстрадировать из Объединённых Арабских Эмиратов сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении.

В конце апреля стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.

В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США.