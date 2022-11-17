Генпрокуратура России потребовала от ОАЭ выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Генпрокуратура России потребовала экстрадировать из Объединённых Арабских Эмиратов сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении.

«По поручению Генеральной прокуратуры России Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Зыгмунтович был задержан в ОАЭ.

В июле официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение.

В конце апреля стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.

В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США.