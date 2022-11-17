Генпрокуратура России потребовала от ОАЭ выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko
- РИА Новости
«По поручению Генеральной прокуратуры России Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
По данным Генпрокуратуры, Зыгмунтович был задержан в ОАЭ.
В июле официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение.
В конце апреля стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.
В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США.