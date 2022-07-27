МВД: ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение.
МВД: ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение
  • РИА Новости

Как отмечается, 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана.

По данным следствия, женщина руководила структурным подразделением преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края.

«За привлечение в пирамиду более 5 млн долларов она получила статус «директор сети» и руководила несколькими «топ-менеджерами», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Как уточняет издание «Реальное время», женщина активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети интернет и лично выступая в различных регионах России.

В конце апреля стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.

В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить