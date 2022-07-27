МВД: ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ещё одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение.

Как отмечается, 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана.

По данным следствия, женщина руководила структурным подразделением преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края.

«За привлечение в пирамиду более 5 млн долларов она получила статус «директор сети» и руководила несколькими «топ-менеджерами», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Как уточняет издание «Реальное время», женщина активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети интернет и лично выступая в различных регионах России.

В конце апреля стало известно, что сотрудники МВД России и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko.

В МВД России отметили, что ущерб от деятельности финансовой пирамиды составляет более 5 млрд рублей, среди обманутых организаторами Finiko есть граждане Европы и США.