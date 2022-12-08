Gazeta.pl: польский посол в Венгрии встретился с поддерживающими раздел Украины политиками

Польский посол в Венгрии Себастьян Кенчек встретился с ультраправыми венгерскими политиками, поддерживающими раздел Украины.

Об этом сообщило издание Gazeta.pl.

Отмечается, что на встрече с лидером ультраправых сил Венгрии Ласло Тороцкаи также присутствовала заведующая политико-экономическим отделом польского диппредставительства Катажина Ратайчак-Сова.

До этого Тороцкаи опубликовал в Twitter пост с фотографией 1939 года с Ужокского перевала, сейчас эта территория входит в состав Украины. Пост вызвал протест со стороны МИД Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что националистические формирования в Польше «спят и видят», как заберут под свой контроль Западную Украину.