В Монголии задержали первых подозреваемых в деле о хищениях угля

Бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля в Монголии Баттулгын Ганхуяг, его родственники и несколько бизнесменов задержаны после проведения обысков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийна Нямбаатара.

Из-за сообщений о кражах угля и отсутствии данных о подозреваемых в Улан-Баторе начались массовые акции протеста, после которых власти издали указ о разгоне протестующих.

«В связи с делом о хищении угля создана рабочая группа для поддержки расследования... Вчера ночью были задержаны восемь человек, в том числе Баттулгын Ганхуяг, работавший исполнительным директором госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», — сказал министр на специальном брифинге.

Отмечается, что в связи с масштабом дела к расследованию привлечены следователи из каждой области страны.

На фоне беспорядков усилена охрана российского посольства в Улан-Баторе.