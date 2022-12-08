В Монголии задержали первых подозреваемых в деле о хищениях угля
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийна Нямбаатара.
Из-за сообщений о кражах угля и отсутствии данных о подозреваемых в Улан-Баторе начались массовые акции протеста, после которых власти издали указ о разгоне протестующих.
«В связи с делом о хищении угля создана рабочая группа для поддержки расследования... Вчера ночью были задержаны восемь человек, в том числе Баттулгын Ганхуяг, работавший исполнительным директором госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», — сказал министр на специальном брифинге.
Отмечается, что в связи с масштабом дела к расследованию привлечены следователи из каждой области страны.
На фоне беспорядков усилена охрана российского посольства в Улан-Баторе.