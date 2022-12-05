Власти Улан-Батора издали указ о разгоне протестующих вокруг Дома правительства

Глава столицы Монголии Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Eagle.

«В 19:00 (14:00 мск) издано распоряжение губернатора столицы о насильственном разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом... Информируем граждан о том, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность», — привёл телеканал выдержку из указа.

Ранее сообщалось, что перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе проходит акция протеста на фоне сообщений о краже угля.