Охрана российского посольства в Монголии усилена
- РИА Новости
«Определённое усиление охраны нашего и всех остальных загранучреждений тех или иных государств в Улан-Баторе имеет место», — приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе проходит акция протеста на фоне сообщений о краже угля.
Позднее глава столицы Монголии Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства.