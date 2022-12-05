Охрана российского посольства в Монголии усилена

Охрана российского посольства в Улан-Баторе усилена на фоне беспорядков. Об этом сообщил посол России в Монголии Искандер Азизов.

«Определённое усиление охраны нашего и всех остальных загранучреждений тех или иных государств в Улан-Баторе имеет место», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе проходит акция протеста на фоне сообщений о краже угля.

Позднее глава столицы Монголии Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства.