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Охрана российского посольства в Монголии усилена

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Охрана российского посольства в Улан-Баторе усилена на фоне беспорядков. Об этом сообщил посол России в Монголии Искандер Азизов.
Охрана российского посольства в Монголии усилена
  • РИА Новости

«Определённое усиление охраны нашего и всех остальных загранучреждений тех или иных государств в Улан-Баторе имеет место», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе проходит акция протеста на фоне сообщений о краже угля.

Позднее глава столицы Монголии Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади столицы и возле Дома правительства.

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