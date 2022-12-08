Мадуро назвал приговор вице-президенту Аргентины политическим преследованием

Приговор вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер является политическим преследованием, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

«Из Венесуэлы мы выражаем свое твёрдое неприятие постоянного медийного и политического преследования, которому подвергается вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер», — приводит РИА Новости слова Мадуро в Twitter.

Он отметил, что рано или поздно «правда восторжествует».

Ранее суд приговорил Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции.

Она и её сообщники обвиняются в присвоении бюджетных денег, которые были выделены на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус.