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Киршнер заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Аргентины в 2023 году

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Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер сообщила, что не собирается баллотироваться на пост президента страны в 2023 году и намерена уйти из политики.

«Хорошая новость… 10 декабря 2023 года я уже не буду вице-президентом, поэтому можете распорядиться, чтобы меня отправили в тюрьму... Я не буду кандидатом ни на какой пост — ни на пост президента, ни на пост сенатора», — передаёт её слова РИА Новости.

Ранее суд приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции.

Она и её сообщники обвиняются в присвоении бюджетных денег, которые были выделены на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус.

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