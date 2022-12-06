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Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции

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Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Также ей пожизненно запрещено занимать государственные должности.

Об этом сообщает Todo Noticias.

Киршнер и её сообщники обвиняются в присвоении бюджетных денег, которые были выделены на инфраструктурные проекты в провинции Санта-Крус.

Как отмечает РИА Новости, в августе прокурор запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. Сама политик, которая ранее была президентом, не раз заявляла о своей невиновности.

В марте 2019 года суд приговорил бывшего президента Аргентины Карлоса Менема к трём годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение при продаже имения по заниженной стоимости.

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