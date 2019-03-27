Бывший президент Аргентины Менем приговорён к тюремному сроку
- Reuters
Также 88-летнему Менему навсегда запрещается занимать государственные должности.
Кроме того, по этому делу к трём с половиной годам заключения приговорён бывший министр экономики Доминго Кавальо.
В 2013 году Менем был приговорён к семи годам лишения свободы по делу о контрабанде оружия в Хорватию и Эквадор в 1990-х. Он избежал наказания, так как был сенатором. В 2018 году обвинения были сняты.
В 2018 году полиция провела обыски в доме бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер в Буэнос-Айресе в рамках расследования дела о коррупции.