Бывший президент Аргентины Менем приговорён к тюремному сроку

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Суд приговорил бывшего президента Аргентины Карлоса Менема к трём годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение при продаже имения по заниженной стоимости, пишет La Nacion.
Бывший президент Аргентины Менем приговорён к тюремному сроку
  • Reuters

Также 88-летнему Менему навсегда запрещается занимать государственные должности.

Кроме того, по этому делу к трём с половиной годам заключения приговорён бывший министр экономики Доминго Кавальо.

В 2013 году Менем был приговорён к семи годам лишения свободы по делу о контрабанде оружия в Хорватию и Эквадор в 1990-х. Он избежал наказания, так как был сенатором. В 2018 году обвинения были сняты.

В 2018 году полиция провела обыски в доме бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер в Буэнос-Айресе в рамках расследования дела о коррупции.

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