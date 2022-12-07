В Минфине США пояснили МИД Турции, что лимит цен на нефть не требует доппроверок судов
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Об этом говорится на сайте американского Минфина.
Ранее газета Financial Times писала, что очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть.
Это связано с тем, что Анкара ввела дополнительные страховые требования в связи с введением потолка цен на российскую нефть.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.