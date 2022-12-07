В Минфине США пояснили МИД Турции, что лимит цен на нефть не требует доппроверок судов

Замглавы Министерства финансов США Уолли Адейемо в разговоре с замглавы МИД Турции Седатом Оналом пояснил, что введённый с 5 декабря потолок цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов в турецких территориальных водах.

Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Ранее газета Financial Times писала, что очередь из танкеров образовалась в турецких водах после введения ограничений цен на российскую нефть.

Это связано с тем, что Анкара ввела дополнительные страховые требования в связи с введением потолка цен на российскую нефть.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена ситуацией со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.