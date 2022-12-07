Парламент Венгрии проголосовал за продление срока эксплуатации четырёх блоков АЭС «Пакш»

Парламент Венгрии одобрил законопроект, предусматривающий продление сроков эксплуатации четырёх действующих энергоблоков АЭС «Пакш».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский парламент.

Уточняется, что за принятие законопроекта выступили 170 депутатов, восемь не поддержали инициативу, ещё один венгерский депутат воздержался.

В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» по российским технологиям двух новых блоков АЭС в городе Пакш. Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ноябре информировал, что строительство АЭС «Пакш» в Венгрии продвигается хорошо, ожидается подписание предварительного протокола безопасности.