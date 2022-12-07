Парламент Венгрии проголосовал за продление срока эксплуатации четырёх блоков АЭС «Пакш»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский парламент.
Уточняется, что за принятие законопроекта выступили 170 депутатов, восемь не поддержали инициативу, ещё один венгерский депутат воздержался.
В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» по российским технологиям двух новых блоков АЭС в городе Пакш. Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ноябре информировал, что строительство АЭС «Пакш» в Венгрии продвигается хорошо, ожидается подписание предварительного протокола безопасности.