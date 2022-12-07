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Парламент Венгрии проголосовал за продление срока эксплуатации четырёх блоков АЭС «Пакш»

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Парламент Венгрии одобрил законопроект, предусматривающий продление сроков эксплуатации четырёх действующих энергоблоков АЭС «Пакш».
Парламент Венгрии проголосовал за продление срока эксплуатации четырёх блоков АЭС «Пакш»
  • © Wikimedia Commons

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский парламент.

Уточняется, что за принятие законопроекта выступили 170 депутатов, восемь не поддержали инициативу, ещё один венгерский депутат воздержался.

В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» по российским технологиям двух новых блоков АЭС в городе Пакш. Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ноябре информировал, что строительство АЭС «Пакш» в Венгрии продвигается хорошо, ожидается подписание предварительного протокола безопасности. 

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