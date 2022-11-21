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Глава МИД Венгрии рассказал о прогрессе в строительстве АЭС «Пакш»

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Строительство АЭС «Пакш» в Венгрии продвигается хорошо, ожидается подписание предварительного протокола безопасности. Об этом сообщил руководитель венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.
Глава МИД Венгрии рассказал о прогрессе в строительстве АЭС «Пакш»
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Мы с главой «Росатома» пользуемся каждой возможностью провести переговоры, потому что это очень сложный процесс, постоянно надо быть на связи. Сегодня мы обсуждали, как продвигаются инвестиции», — приводит РИА Новости его слова.

Сийярто добавил, что строительство пятого блока пока продвигается хорошо, вынуто уже пять метров грунта.

«Следующий шаг — подача заявки на разрешение полной выемки грунта», — сообщил венгерский министр.

В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» по российским технологиям двух новых блоков АЭС в городе Пакш. Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.

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