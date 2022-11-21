Глава МИД Венгрии рассказал о прогрессе в строительстве АЭС «Пакш»
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«Мы с главой «Росатома» пользуемся каждой возможностью провести переговоры, потому что это очень сложный процесс, постоянно надо быть на связи. Сегодня мы обсуждали, как продвигаются инвестиции», — приводит РИА Новости его слова.
Сийярто добавил, что строительство пятого блока пока продвигается хорошо, вынуто уже пять метров грунта.
«Следующий шаг — подача заявки на разрешение полной выемки грунта», — сообщил венгерский министр.
В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» по российским технологиям двух новых блоков АЭС в городе Пакш. Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.