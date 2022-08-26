Венгрия разрешила строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш

Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш по российским технологиям. Об этом сообщило в пятницу Венгерское управление по атомной энергии.

globallookpress.com

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