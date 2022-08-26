военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Венгрия разрешила строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш

Короткая ссылка
Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш по российским технологиям. Об этом сообщило в пятницу Венгерское управление по атомной энергии.
Венгрия разрешила строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Венгерское управление по атомной энергии выдало лицензию на строительство блоков 5 и 6 на площадке «Пакш-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка, которая началась 1 июля 2020 года, показала, что атомная электростанция соответствует соответствующим требованиям законодательства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует устанавливать какие-либо ограничения на выдачу виз российским гражданам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить