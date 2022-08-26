Венгрия разрешила строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш
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«Венгерское управление по атомной энергии выдало лицензию на строительство блоков 5 и 6 на площадке «Пакш-2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка, которая началась 1 июля 2020 года, показала, что атомная электростанция соответствует соответствующим требованиям законодательства.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует устанавливать какие-либо ограничения на выдачу виз российским гражданам.