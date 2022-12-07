Узнать больше

Экс-сотрудник ЦРУ: скопление войск США в Польше может привести к эскалации на Украине

Короткая ссылка
Скопление американских войск на территории Польши может стать причиной нового витка напряжённости в украинском кризисе. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-сотрудник ЦРУ: скопление войск США в Польше может привести к эскалации на Украине
  • Gettyimages.ru

Журналист Эндрю Наполитано задал Джиральди вопрос по поводу того, как он оценивает размещение в Польше 40 тыс. американцев.

Собеседник ответил, что можно допустить вероятность инцидентов, которые могут привести к недоразумениям между сторонами.

«Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведёт к эскалации конфликта», — цитирует его РИА Новости.

В начале ноября президент США Джо Байден заявил, что американские войска намерены остаться в Польше «надолго».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москву тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить