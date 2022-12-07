Экс-сотрудник ЦРУ: скопление войск США в Польше может привести к эскалации на Украине
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Журналист Эндрю Наполитано задал Джиральди вопрос по поводу того, как он оценивает размещение в Польше 40 тыс. американцев.
Собеседник ответил, что можно допустить вероятность инцидентов, которые могут привести к недоразумениям между сторонами.
«Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведёт к эскалации конфликта», — цитирует его РИА Новости.
В начале ноября президент США Джо Байден заявил, что американские войска намерены остаться в Польше «надолго».
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москву тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США.