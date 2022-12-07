Экс-сотрудник ЦРУ: скопление войск США в Польше может привести к эскалации на Украине

Скопление американских войск на территории Польши может стать причиной нового витка напряжённости в украинском кризисе. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Журналист Эндрю Наполитано задал Джиральди вопрос по поводу того, как он оценивает размещение в Польше 40 тыс. американцев.

Собеседник ответил, что можно допустить вероятность инцидентов, которые могут привести к недоразумениям между сторонами.

«Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведёт к эскалации конфликта», — цитирует его РИА Новости.

В начале ноября президент США Джо Байден заявил, что американские войска намерены остаться в Польше «надолго».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москву тревожит намерение Польши разместить на своей территории ядерные бомбы США.