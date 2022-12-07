Польша требует установить в Германии памятник польским жертвам Второй мировой войны

Варшава потребовала от немецкого правительства установить в Германии памятник польским жертвам Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, уполномоченный кабмина Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

В ходе своего визита в Германию Мулярчик обратил внимание на отсутствие на территории Германии памятника польским жертвам.

Он добавил, что Польша была в числе тех стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, уточнив, что количество жертв среди польского населения составило 5,2 млн.

«Я выразил уверенность, что правительство Германии сделает всё, чтобы такой памятник был воздвигнут в как можно более достойном месте», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.