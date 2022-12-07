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ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных сайта «Миротворец»

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал удалить личные данные детей из базы данных украинского сайта «Миротворец».
ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных сайта «Миротворец»
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребёнка», — говорится в заявлении.

В ЮНИСЕФ назвали неприемлемой ситуацию с размещением личной информации ребёнка на общедоступном сайте.

В июле российская сторона направила Генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».

Также сообщалось, что ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали обращения по поводу включения детей Донбасса в списки «Миротворца».

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