ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных сайта «Миротворец»

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал удалить личные данные детей из базы данных украинского сайта «Миротворец».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребёнка», — говорится в заявлении.

В ЮНИСЕФ назвали неприемлемой ситуацию с размещением личной информации ребёнка на общедоступном сайте.

В июле российская сторона направила Генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».

Также сообщалось, что ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали обращения по поводу включения детей Донбасса в списки «Миротворца».