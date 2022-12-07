ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных сайта «Миротворец»
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.
«Мы призываем все стороны предпринять шаги для защиты интересов детей в соответствии с международным законодательством о правах ребёнка», — говорится в заявлении.
В ЮНИСЕФ назвали неприемлемой ситуацию с размещением личной информации ребёнка на общедоступном сайте.
В июле российская сторона направила Генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».
Также сообщалось, что ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали обращения по поводу включения детей Донбасса в списки «Миротворца».