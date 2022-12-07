Politico: НАТО может предоставить Украине предназначавшиеся для Афганистана средства

Североатлантический альянс рассматривает возможность передачи Киеву средств из Трастового фонда для Афганской национальной армии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на пять источников в западных странах.

Деньги из этого фонда ранее использовались Западом для обучения афганских военных и закупки оборудования.

В статье говорится, что украинские власти попросили НАТО перераспределить часть из оставшихся в фонде $3,4 млрд.

Отмечается, что в альянсе нет серьёзных разногласий касательно выделения средств из фонда Киеву.

Газета The Washington Post писала ранее, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

Также обозреватель Politico Лили Байер выразила мнение, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО.