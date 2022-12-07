Politico: НАТО может предоставить Украине предназначавшиеся для Афганистана средства
- РИА Новости
Деньги из этого фонда ранее использовались Западом для обучения афганских военных и закупки оборудования.
В статье говорится, что украинские власти попросили НАТО перераспределить часть из оставшихся в фонде $3,4 млрд.
Отмечается, что в альянсе нет серьёзных разногласий касательно выделения средств из фонда Киеву.
Газета The Washington Post писала ранее, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.
Также обозреватель Politico Лили Байер выразила мнение, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО.