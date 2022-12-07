Узнать больше

Politico: НАТО может предоставить Украине предназначавшиеся для Афганистана средства

Короткая ссылка
Североатлантический альянс рассматривает возможность передачи Киеву средств из Трастового фонда для Афганской национальной армии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на пять источников в западных странах.
Politico: НАТО может предоставить Украине предназначавшиеся для Афганистана средства
  • РИА Новости

Деньги из этого фонда ранее использовались Западом для обучения афганских военных и закупки оборудования. 

В статье говорится, что украинские власти попросили НАТО перераспределить часть из оставшихся в фонде $3,4 млрд. 

Отмечается, что в альянсе нет серьёзных разногласий касательно выделения средств из фонда Киеву.

Газета The Washington Post писала ранее, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

Также обозреватель Politico Лили Байер выразила мнение, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить