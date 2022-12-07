Песков назвал внутренней проблемой ФРГ сообщения о подготовке переворота в Германии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о задержании в Германии подозреваемых в подготовке переворота в ФРГ.

«Скорее это внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — сказал Песков.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.

Также в ведомстве сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.

В посольстве России в ФРГ заявили, что не получали уведомлений от властей Германии о задержании россиянки.