Песков назвал внутренней проблемой ФРГ сообщения о подготовке переворота в Германии
- РИА Новости
«Скорее это внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — сказал Песков.
Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых.
Также в ведомстве сообщили, что среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка России.
В посольстве России в ФРГ заявили, что не получали уведомлений от властей Германии о задержании россиянки.