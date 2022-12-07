Узнать больше

Кулеба призвал премьера Индии содействовать урегулированию на Украине

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал премьера Индии Нарендру Моди содействовать урегулированию конфликта на Украине.
Кулеба призвал премьера Индии содействовать урегулированию на Украине
  • Gettyimages.ru

В интервью NDTV Кулеба назвал Индию очень важным игроком на мировой арене.

Также он заявил, что индийский премьер своим голосом может внести изменения.

Украинский министр добавил, что в Киеве надеются, что «более активная, даже если это тихая, закулисная дипломатия будет иметь место в ближайшие недели».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что индийская сторона не раз подчёркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий на Украине и урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии.

Президент России Владимир Путин на встрече с Моди напомнил, что украинское руководство отказалось от переговоров и выразило желание добиться своих целей военным путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить