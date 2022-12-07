Кулеба призвал премьера Индии содействовать урегулированию на Украине
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В интервью NDTV Кулеба назвал Индию очень важным игроком на мировой арене.
Также он заявил, что индийский премьер своим голосом может внести изменения.
Украинский министр добавил, что в Киеве надеются, что «более активная, даже если это тихая, закулисная дипломатия будет иметь место в ближайшие недели».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что индийская сторона не раз подчёркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий на Украине и урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии.
Президент России Владимир Путин на встрече с Моди напомнил, что украинское руководство отказалось от переговоров и выразило желание добиться своих целей военным путём.