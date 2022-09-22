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МИД Индии подтвердил свою позицию по Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи подтвердил индийскую позицию по ситуации на Украине, комментируя вопрос об объявлении частичной мобилизации в России.
МИД Индии подтвердил свою позицию по Украине
  • AP

Его заявление приводит РИА Новости.

Багчи заявил, что индийская сторона не раз подчёркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии.

По его словам, такую позицию подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Ранее Путин на встрече с Моди заявил, что российская сторона сделает всё для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Президент России объяснил, что украинское руководство отказалось от переговоров и выразило желание добиться своих целей военным путём.

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