МИД Индии подтвердил свою позицию по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи подтвердил индийскую позицию по ситуации на Украине, комментируя вопрос об объявлении частичной мобилизации в России.

Его заявление приводит РИА Новости.

Багчи заявил, что индийская сторона не раз подчёркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии.

По его словам, такую позицию подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Ранее Путин на встрече с Моди заявил, что российская сторона сделает всё для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Президент России объяснил, что украинское руководство отказалось от переговоров и выразило желание добиться своих целей военным путём.