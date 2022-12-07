Столтенберг допустил обострение конфликта на Украине весной 2023 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.

«Развитие событий на войнах сложно предсказывать… Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной»,— заявил он Financial Times. Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг отметил, что НАТО намерено продолжать поддержку Украины, так как победа России будет иметь «серьёзные» последствия для альянса и сделает НАТО «более уязвимым».

Ранее сообщалось, что страны НАТО на постоянной основе рассматривают возможности поставок Украине новых видов вооружения.

Между тем в исследовательской службе конгресса США задались вопросом, не подвергается ли национальная безопасность страны «неоправданному риску» из-за поставок оружия на Украину.