Лавров: в случае приёма всех желающих БРИКС может превратиться в объединение 15—17 стран

БРИКС может превратиться в объединение 15—17 государств, если принять всех желающих на вступление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если всех удовлетворить, то «пятёрка» превратится где-то в 15—17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.