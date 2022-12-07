Узнать больше

Лавров: в случае приёма всех желающих БРИКС может превратиться в объединение 15—17 стран

Короткая ссылка
БРИКС может превратиться в объединение 15—17 государств, если принять всех желающих на вступление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: в случае приёма всех желающих БРИКС может превратиться в объединение 15—17 стран
  • РИА Новости

«Если всех удовлетворить, то «пятёрка» превратится где-то в 15—17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить