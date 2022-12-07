Лавров: в случае приёма всех желающих БРИКС может превратиться в объединение 15—17 стран
- РИА Новости
«Если всех удовлетворить, то «пятёрка» превратится где-то в 15—17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом России в КНР Игорем Моргуловым заявил, что китайская и российская стороны не признают однополярную гегемонию.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.