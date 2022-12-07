Global Times: Европа испытывает страх из-за кризисов и упадка

Европа переживает из-за падения своего влияния в мире на фоне кризисов.

Об этом говорится в материале Global Times.

«Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешённых кризисов и появления новых, из-за чего у неё нарастает чувство страха», — отмечается в статье.

Нынешняя международная обстановка свидетельствует о подъёме Востока и упадке Запада с последующим переходом к многополярному миру, подчеркивает издание.

Ранее издание Politico сообщало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.