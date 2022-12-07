Блинкен: в США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине

Власти Соединённых Штатов сохраняют поддержку обеих политических партий в части выделения помощи Киеву после обновления состава конгресса, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Наши усилия по поддержке Украины до сих пор пользовались очень мощной двухпартийной поддержкой (в конгрессе. — RT). Я не вижу признаков того, что она исчезла», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее Блинкен сообщил, что США стремятся помочь Украине вернуть занятые Россией в ходе спецоперации территории.

Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин обсудили усиление системы ПВО украинской армии.