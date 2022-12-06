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Блинкен: США стремятся помочь Украине вернуть занятые Россией территории

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты стремятся помочь Украине вернуть занятые Россией в ходе спецоперации территории.
Блинкен: США стремятся помочь Украине вернуть занятые Россией территории
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил на конференции Wall Street Journal.

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты... возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Он отметил, что помимо военной поддержки Киеву также необходима экономическая и гуманитарная помощь.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что американская администрация находится на стадии переговоров с конгрессом США о выделении Украине дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи.

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