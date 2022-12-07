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Глава Пентагона: США увеличат военное присутствие в Австралии

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страна намерена увеличить военное присутствие в Австралии.

«Мы увеличим ротационное присутствие американских военных сил в Австралии», — цитирует его РИА Новости.

Остин уточнил, что речь идёт об увеличении присутствия бомбардировщиков и истребителей, а также о военно-морских силах и армии Соединённых Штатов.

Также, по его словам, США и Австралия договорились расширить трёхстороннюю кооперацию в сфере обороны с Японией.

В конце октября стало известно, что Соединённые Штаты готовятся разместить на севере Австралии до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие.

В китайском МИД заявили, что данные планы Вашингтона могут привести к гонке вооружений.

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