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Евродепутат Уоллес призвал руководство ЕС перестать вмешиваться в дела других стран

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Руководству Евросоюза пора позаботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран, считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Так он прокомментировал высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который описал Евросоюз как сад, а окружающий его мир назвал джунглями.

В своём октябрьском выступлении Боррель отметил, что для того, чтобы не допустить «вторжения джунглей в сад», садоводу «необходимо выходить в джунгли».

Европарламентарий Уоллес в своём Twitter призвал руководство ЕС перестать вмешиваться в дела других стран, «оставаться дома в Европе и попытаться решить проблемы своих граждан».

В другом сообщении он подчеркнул, что настало время покончить с колониализмом, потому что «Европа причинила уже достаточно вреда».

В октябре Жозеп Боррель попросил прощения за своё сравнение мира с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе.

При этом он отверг заявления о том, что эту метафору можно толковать как проявление «колониального европоцентризма».

Как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.

Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада по-прежнему живут в парадигме философии колониализма.

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