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Медведев заявил, что Россию без ядерного оружия попытались бы «порвать на части»

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Россию могли бы «порвать на части», если бы не стратегический ядерный потенциал, который удерживает горячие головы. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что Россию без ядерного оружия попытались бы «порвать на части»
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку всё это присвоить», — сказал он.

При этом Россия выступает за нераспространение ядерного оружия, подчеркнул Медведев.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.

Глава МИД России Сергей Лавров вместе с этим заявил, что российская сторона вынуждена регулярно посылать США и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав.

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