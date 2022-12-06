Медведев заявил, что Россию без ядерного оружия попытались бы «порвать на части»
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Это, я думаю, всем вам очевидно. Огромная страна богатая, и все вот смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку всё это присвоить», — сказал он.
При этом Россия выступает за нераспространение ядерного оружия, подчеркнул Медведев.
Как ранее отметил президент России Владимир Путин, Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент.
Глава МИД России Сергей Лавров вместе с этим заявил, что российская сторона вынуждена регулярно посылать США и НАТО предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав.