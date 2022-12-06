В МИД России заявили о готовности вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности

Россия готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если западные политики проявят интерес к этому. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как пишет РИА Новости, при этом замминистра подчеркнул, что Москва просить сама о возобновлении диалога не будет.

«Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернёмся. Но как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чём никого не просим», — сказал Рябков.

По его словам, люди должны сделать собственные выводы из происходящего.

«И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет», — сказал замминистра журналистам.

В Кремле отметили, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, однако попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и Соединёнными Штатами относительно гарантий безопасности были безуспешными.