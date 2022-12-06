Замглавы МИД Рябков: бюджет России будет обеспечен, несмотря на потолок цен на нефть

Результатом потолка цен на нефть из России станет скачок её стоимости на Западе, при этом российский бюджет будет обеспечен, заявил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, несомненно, найдём возможности для сбыта своей продукции. В очередной раз те, кто придумывает схемы, как ущемить российские интересы, окажется у разбитого корыта — результата не будет», — сказал замминистра.

По его оценкам, результатом может стать новый скачок цен на западных рынках, новые повышенные счета для западных потребителей.

«А кто-то, кто будет пользоваться преимуществами нормального взаимодействия с Россией, он на себе этого эффекта не почувствует», — подчеркнул он.

Экономические возможности России при этом не сузятся, уверен Рябков.

«Наши бюджетные поступления, я уверен, будут обеспечены», — подытожил замминистра.

В Кремле ранее подчеркнули, что введение странами Запада потолка цен на нефть из России не скажется на проведении спецоперации на Украине.

Российская экономика обладает потенциалом для обеспечения всех потребностей СВО, заявили там.