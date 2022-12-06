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Премьер Хорватии призвал Сербию ввести санкции против России

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Премьер Хорватии Андрей Пленкович призвал Сербию ввести санкции против России.
Премьер Хорватии призвал Сербию ввести санкции против России
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил, говоря о том, что участники саммита ЕС — Западные Балканы в Албании подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с ЕС.

«Один из элементов декларации, которая будет принята сегодня, — это обязательство стран региона согласовать свою позицию с внешней политикой и политикой безопасности ЕС... Если Сербия действительно привержена вступлению в ЕС, пришло время, чтобы согласовать позицию во внешней политике», — цитирует его РИА Новости.

Ранее еврокомиссар назвал условием вступления Сербии в ЕС введение санкций против России.

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