Еврокомиссар назвал условием вступления Сербии в ЕС введение санкций против России

Условием вступления Сербии в ЕС, помимо проведения реформ, является введение антироссийских санкций. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда», — приводит ТАСС его слова.

Варгейи добавил, что Белград должен согласовать с ЕС внешнюю политику и помочь объединению провести антироссийские санкции.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Европарламент советует Сербии признать независимость самопровозглашённой республики Косово и ввести антироссийские санкции с целью вступления в Европейский союз, заявила, что в ЕС от Европы осталась только географическая привязка к континенту.