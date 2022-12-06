Myśl Polska: Варшава сделала ставку на конфронтацию с Москвой и проиграла

В новом этапе «распределения власти и влияния» Польша сделала ставку на конфронтацию с Россией и проиграла, потеряв место для манёвра, пишет польская газета Myśl Polska. Как считают авторы, теперь роль Варшавы сводится к исполнению чужих стратегий.

Текст издания приводит ИноСМИ.

По мнению политолога Станислава Беленя, Польша соучаствует в создании «размежевания на два противоположных» мира. Цель такого разделения заключается в изгнании России из Европы и разрыве западных связей с этим государством.

Кроме того, среди целей есть и полная ликвидация «серой зоны», которая отделяет Россию от Запада, считает он.

«Между тем политики в Варшаве сделали ставку на крайне конфронтационную политику в отношении России, не оставляя себе места для манёвра», — говорится в материале.

Подчёркивается, что, доверяя внешним гарантиям рискованной политики конфронтации, центры принятия решений в Польше демонстрируют «притуплённое чувство ответственности за судьбу государства и народа».

«Никто уже не скрывает, что идентификация с США и Украиной сводит польское государство до роли исполнителя чужих стратегий, когда собственные интересы отождествляются с чужими и даже подчиняются им», — утверждает эксперт.

Белень считает стратегической ошибкой Варшавы то, что она принимает на себя роль государства-буфера и «глашатая цивилизационной миссии» на Востоке.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее выразил мнение, что в ситуации вокруг Украины может быть только один исход: «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа».

Как отмечали в СВР России, поступающая в службу информация свидетельствует о том, что Варшава «форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель».