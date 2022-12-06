Стоимость рождественского ужина в Великобритании выросла на 9%

Несмотря на снижение уровня продуктовой инфляции, в Великобритании за более чем полтора года цены на продукты находятся почти на рекордном уровне. Рождественский ужин в этом году будет стоить на 9% дороже, чем в 2021 году.

Согласно данным Sky News, стоимость традиционного рождественского ужина на четверых в 2022 году составит около £31.

Несмотря на то, что годовой показатель инфляции продуктов питания снизился до 14,6% в прошлом месяце с рекордных 14,7% в октябре, при нынешнем курсе покупателям, как правило, придётся потратить в декабре дополнительные £60, чтобы купить тот же набор продуктов, что и годом ранее.

Ранее глава Минфина Великобритании Джереми Хант предупредил жителей страны о повышении налогов, которые коснутся прежде всего состоятельных британцев.