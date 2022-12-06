Экс-глава ОВС НАТО назвал попытки атак на аэродромы России опасным поворотом в конфликте

Попытки атак на российские аэродромы свидетельствуют о новом и опасном повороте в конфликте, заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

«Сообщения о значительных атаках по двум российским аэродромам — новый и опасный поворот в войне на Украине», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Ставридис подчеркнул, что Запад стремится «удерживать украинцев от совершения более масштабных атак с надеждой снизить риск дальнейшего разрастания конфликта».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не комментируют попытку киевского режима ударить по российским аэродромам.

В Минобороны России заявили, что киевский режим утром 5 декабря попытался вывести из строя российские самолёты дальней авиации и совершил попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области.