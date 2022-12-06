Глава дипломатии ЕС Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России.

«Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже», — заявил политик в ходе выступления на форуме парижского института Жака Делора. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что прежде всего необходимо предоставить гарантии безопасности Киеву.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления французского лидера о гарантиях безопасности для России являются просто словами.