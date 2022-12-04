Сенатор Пушков ответил на слова Макрона о гарантиях безопасности для России
- РИА Новости
По его словам, заявления Макрона следует воспринимать как абстрактные формулы, а не руководство к действию.
«Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что слова французского лидера не являются поводом говорить об автономии Франции от США.
Ранее Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.