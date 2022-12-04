Сенатор Пушков ответил на слова Макрона о гарантиях безопасности для России

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России являются просто словами, пишет сенатор Алексей Пушков.
Сенатор Пушков ответил на слова Макрона о гарантиях безопасности для России
  • РИА Новости

По его словам, заявления Макрона следует воспринимать как абстрактные формулы, а не руководство к действию.

«Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что слова французского лидера не являются поводом говорить об автономии Франции от США.

Ранее Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

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