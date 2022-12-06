Bloomberg: несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии

Несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии, заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

«Энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — заявил он.

Блас отметил, что цены на энергоносители в Европе остаются чрезвычайно высокими, стоимость субсидий растет, европейские компании предупреждают о риске деиндустриализации.

Ранее комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон в интервью телеканалу NHK выразила уверенность, что проблемы Европейского союза в сфере энергетики распространятся и на следующий год.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.