Bloomberg: несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии
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«Энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — заявил он.
Блас отметил, что цены на энергоносители в Европе остаются чрезвычайно высокими, стоимость субсидий растет, европейские компании предупреждают о риске деиндустриализации.
Ранее комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон в интервью телеканалу NHK выразила уверенность, что проблемы Европейского союза в сфере энергетики распространятся и на следующий год.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.