Комиссар по энергетике ЕС заявила, что энергокризис в Европе продлится и в следующем году

Комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон в интервью телеканалу NHK выразила уверенность, что проблемы Европейского союза в сфере энергетики распространятся и на следующий год.

По её словам, которые приводит РИА Новости, европейский энергокризис связан с ограниченным количеством поставок газа.

Симсон добавила, что ЕС увеличил поставки газа из Норвегии и с других мировых рынков, однако этого недостаточно, и энергетический кризис будет продолжаться и в следующем году.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.