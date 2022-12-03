Комиссар по энергетике ЕС заявила, что энергокризис в Европе продлится и в следующем году

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Комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон в интервью телеканалу NHK выразила уверенность, что проблемы Европейского союза в сфере энергетики распространятся и на следующий год.
Комиссар по энергетике ЕС заявила, что энергокризис в Европе продлится и в следующем году
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По её словам, которые приводит РИА Новости, европейский энергокризис связан с ограниченным количеством поставок газа.

Симсон добавила, что ЕС увеличил поставки газа из Норвегии и с других мировых рынков, однако этого недостаточно, и энергетический кризис будет продолжаться и в следующем году.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.

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