Комиссар по энергетике ЕС заявила, что энергокризис в Европе продлится и в следующем году
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По её словам, которые приводит РИА Новости, европейский энергокризис связан с ограниченным количеством поставок газа.
Симсон добавила, что ЕС увеличил поставки газа из Норвегии и с других мировых рынков, однако этого недостаточно, и энергетический кризис будет продолжаться и в следующем году.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.