Узнать больше

«Рёнхап»: Пхеньян приказал военным открыть артогонь в сторону моря после действий Сеула

Короткая ссылка
Генштаб Корейской народной армии (КНА) Северной Кореи отдал приказ открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на учения южнокорейских и американских военных. Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«6 декабря примерно в 09:15 противник снова произвёл выстрелы из гаубиц и РСЗО из района вблизи фронта», — сказано в заявлении.

Отмечается, что пограничным артиллерийским частям был отдан приказ провести стрельбу в сторону моря в качестве предупреждения.

21 ноября зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что проводимые КНДР ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения США и их союзников.

26 ноября обозреватель 19FortyFive Роберт Келли выразил мнение, что ракетные испытания КНДР могут стать причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить