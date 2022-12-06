«Рёнхап»: Пхеньян приказал военным открыть артогонь в сторону моря после действий Сеула
«6 декабря примерно в 09:15 противник снова произвёл выстрелы из гаубиц и РСЗО из района вблизи фронта», — сказано в заявлении.
Отмечается, что пограничным артиллерийским частям был отдан приказ провести стрельбу в сторону моря в качестве предупреждения.
21 ноября зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что проводимые КНДР ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения США и их союзников.
26 ноября обозреватель 19FortyFive Роберт Келли выразил мнение, что ракетные испытания КНДР могут стать причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей.