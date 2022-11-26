19FortyFive: Южная Корея может получить ядерное оружие

Ракетные испытания КНДР могут стать причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, заявил обозреватель издания 19FortyFive Роберт Келли.

Он отметил, что у Сеула есть два аргумента в пользу развития ядерной программы: снижение доверия к США из-за появления у КНДР межконтинентальных ракет и расхождение с США во взглядах на обеспечение политики безопасности.

По мнению Келли, обретение ядерного статуса для Южной Кореи может быть способом компенсации разногласий с США.

Ранее лидеры шести стран на полях саммита АТЭС в Бангкоке подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит «решительный ответ» со стороны международного сообщества.