Белый дом: шесть стран АТЭС подтвердили готовность «решительно ответить» на пуски КНДР

Лидеры шести стран на полях саммита АТЭС в Бангкоке подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит «решительный ответ» со стороны международного сообщества.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Отмечается, что вице-президент США Камала Харрис провела встречу с участием лидеров Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады на полях саммита АТЭС.

«Лидеры подтвердили, что ядерное испытание КНДР встретит решительный ответ со стороны международного сообщества», — говорится в пресс-релизе.

Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.