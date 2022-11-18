Белый дом: шесть стран АТЭС подтвердили готовность «решительно ответить» на пуски КНДР
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Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Отмечается, что вице-президент США Камала Харрис провела встречу с участием лидеров Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады на полях саммита АТЭС.
«Лидеры подтвердили, что ядерное испытание КНДР встретит решительный ответ со стороны международного сообщества», — говорится в пресс-релизе.
Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.