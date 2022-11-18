В Белом доме заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость в регионе

Власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Этот запуск является наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и без необходимости повышает напряжённость и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе», — говорится в сообщении.

США призвали другие страны осудить ракетный пуск и заявили Пхеньяну о необходимости сесть за стол переговоров.

Ранее служба безопасности Японии на море заявила, что Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.

«Рёнхап» со ссылкой на военных Южной Кореи передавало, что КНДР могла осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала в пределах японской исключительной экономической зоны, предположительно, около острова Хоккайдо.