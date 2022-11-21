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Зампостпреда России при ООН: КНДР пусками ракет закономерно реагирует на учения США

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения Соединённых Штатов и их союзников в регионе.
Зампостпреда России при ООН: КНДР пусками ракет закономерно реагирует на учения США
  • AP
  • © Ahn Young-joon

«США и их союзники в регионе проводят широкомасштабные учения, КНДР закономерно реагирует, а затем мы встречаемся здесь, чтобы всё это обсудить», — приводит её слова РИА Новости.

В качестве одной из причин запусков КНДР ракет Евстигнеева назвала стремление американских властей принудить Пхеньян к одностороннему разоружению путём санкционного давления.

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17».

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