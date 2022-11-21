Зампостпреда России при ООН: КНДР пусками ракет закономерно реагирует на учения США

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что проводимые Северной Кореей ракетные испытания являются закономерным ответом на масштабные учения Соединённых Штатов и их союзников в регионе.

«США и их союзники в регионе проводят широкомасштабные учения, КНДР закономерно реагирует, а затем мы встречаемся здесь, чтобы всё это обсудить», — приводит её слова РИА Новости.

В качестве одной из причин запусков КНДР ракет Евстигнеева назвала стремление американских властей принудить Пхеньян к одностороннему разоружению путём санкционного давления.

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17».