Зампостпреда России при ООН: КНДР пусками ракет закономерно реагирует на учения США
- AP
- © Ahn Young-joon
«США и их союзники в регионе проводят широкомасштабные учения, КНДР закономерно реагирует, а затем мы встречаемся здесь, чтобы всё это обсудить», — приводит её слова РИА Новости.
В качестве одной из причин запусков КНДР ракет Евстигнеева назвала стремление американских властей принудить Пхеньян к одностороннему разоружению путём санкционного давления.
Ранее стало известно, что власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17».