ЦТАК: проведённым 18 ноября пуском межконтинентальной ракеты КНДР руководил Ким Чен Ын
«Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.