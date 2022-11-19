ЦТАК: проведённым 18 ноября пуском межконтинентальной ракеты КНДР руководил Ким Чен Ын

Власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17», которым руководил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.