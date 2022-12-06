Узнать больше

Орбан согласился с заявлением Макрона о цене конфликта на Украине для ЕС и США

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине для Евросоюза и Соединённых Штатов разная.

Он отметил, что настало время пересмотреть антироссийские санкции, чтобы промышленность Европы выжила.

«Президент Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики», — написал Орбан в Twitter.

3 декабря Макрон выразил уверенность, что наступающий 2023 год будет отмечен замедлением темпов мировой экономики.

Кроме того, он сообщил о «рассинхронизации» в отношениях Евросоюза и США из-за высоких цен на энергоносители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить