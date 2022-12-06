Орбан согласился с заявлением Макрона о цене конфликта на Украине для ЕС и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине для Евросоюза и Соединённых Штатов разная.

Он отметил, что настало время пересмотреть антироссийские санкции, чтобы промышленность Европы выжила.

«Президент Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики», — написал Орбан в Twitter.

3 декабря Макрон выразил уверенность, что наступающий 2023 год будет отмечен замедлением темпов мировой экономики.

Кроме того, он сообщил о «рассинхронизации» в отношениях Евросоюза и США из-за высоких цен на энергоносители.