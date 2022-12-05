Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и ЕС из-за цен на энергоносители
- AP
Макрон считает, что президент США Джо Байден и его администрация «очень привязаны к Европе».
«Но если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация», — сказал он.
По его словам, это связано с энергетикой, поскольку ЕС является покупателем газа и нефти, а США — производителем.
Макрон добавил, что существует большой разрыв, влияющий на покупательную способность и конкурентоспособность обществ в Соединённых Штатах и странах Европы.
Ранее Макрон выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.