Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и ЕС из-за цен на энергоносители

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Французский президент Эммануэль Макрон в интервью CBS заявил о «рассинхронизации» в отношениях Евросоюза и США из-за высоких цен на энергоносители.
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и ЕС из-за цен на энергоносители
  • AP

Макрон считает, что президент США Джо Байден и его администрация «очень привязаны к Европе».

«Но если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация», — сказал он.

По его словам, это связано с энергетикой, поскольку ЕС является покупателем газа и нефти, а США — производителем.

Макрон добавил, что существует большой разрыв, влияющий на покупательную способность и конкурентоспособность обществ в Соединённых Штатах и странах Европы.

Ранее Макрон выразил уверенность, что Франция и Соединённые Штаты совместно должны подготовить диалог между Россией и Украиной.

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